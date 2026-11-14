Блогеру Лерчек выдали загранпаспорт через несколько часов после помилования

Валерии Чекалиной выдали изъятый ранее загранпаспорт Блогеру Лерчек выдали загранпаспорт через несколько часов после помилования

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина сообщила в соцсети о возвращении загранпаспорта спустя несколько часов после указа президента РФ о ее помиловании.

Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, сообщила, что совсем скоро сможет поехать в Китай на лечение.

Спасибо всем службам в содействии скорейшего получения паспорта! ФСИН, УИИ, Миграционную службу отметила блогер

Ранее стало известно, что 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля, сняв судимость.

31 июля 2026 года суд приговорил блогера Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании.

Адвокат Лерчек сообщил, что блогер намерена выехать в Китай на лечение. Однако, как отмечалось ранее, у Чекалиной отсутствовал загранпаспорт.