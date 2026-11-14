Москва14 нояВести.Блогер Валерия Чекалина сообщила в соцсети о возвращении загранпаспорта спустя несколько часов после указа президента РФ о ее помиловании.
Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, сообщила, что совсем скоро сможет поехать в Китай на лечение.
Спасибо всем службам в содействии скорейшего получения паспорта! ФСИН, УИИ, Миграционную службуотметила блогер
Ранее стало известно, что 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля, сняв судимость.
31 июля 2026 года суд приговорил блогера Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании.
Адвокат Лерчек сообщил, что блогер намерена выехать в Китай на лечение. Однако, как отмечалось ранее, у Чекалиной отсутствовал загранпаспорт.