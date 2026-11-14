Лерчек вышла на связь в соцсети и поблагодарила Владимира Путина за помилование

"Это мой шанс на жизнь": Лерчек поблагодарила Владимира Путина за помилование Лерчек вышла на связь в соцсети и поблагодарила Владимира Путина за помилование

Москва14 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина вышла на связь и поблагодарила президента РФ Владимира Путина за помилование. Соответствующее видео она выложила в соцсети.

На кадрах Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, была вместе со своей семьей.

Спасибо Вам уважаемый Владимир Владимирович. Это не просто помилование — это мой шанс на жизнь! И я одержу эту победу над раком! сообщила Лерчек

Блогер также отметила, что она уверена, что победит в борьбе за жизнь.

Ранее стало известно, что 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля, сняв судимость.

31 июля 2026 года суд приговорил блогера Лерчек к пяти годам условно и назначил штраф в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе денег в ОАЭ. 12 ноября блогер подала прошение о помиловании.

Адвокат Лерчек сообщил, что блогер намерена выехать в Китай на лечение.