Адвокат помилованной Лерчек: она находится в хорошем шоке

Адвокат рассказал о реакции Лерчек на помилование президентом России Адвокат помилованной Лерчек: она находится в хорошем шоке

Москва14 ноя Вести.Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, искренне благодарна президенту России Владимиру Путину за помилование, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

Это был жизненно необходимый вопрос, чтобы помочь Валерии в ее тяжелой ситуации, отметил защитник.

Валерия находится в добром, хорошем шоке, с искренней признательностью к Владимиру Путину, сотрудникам администрации президента и всем причастным к этому рассказал адвокат

Сегодня стало известно, что президент России подписал указ о помиловании Чекалиной, который снял судимость и освободил блогера от наказания.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину исключительно из соображений гуманности.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева напомнила, что Лерчек борется с тяжелейшим заболеванием. Она также сообщила, что Чекалина уже погасила ущерб.