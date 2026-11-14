Москва14 нояВести.Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, искренне благодарна президенту России Владимиру Путину за помилование, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
Это был жизненно необходимый вопрос, чтобы помочь Валерии в ее тяжелой ситуации, отметил защитник.
Валерия находится в добром, хорошем шоке, с искренней признательностью к Владимиру Путину, сотрудникам администрации президента и всем причастным к этомурассказал адвокат
Сегодня стало известно, что президент России подписал указ о помиловании Чекалиной, который снял судимость и освободил блогера от наказания.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину исключительно из соображений гуманности.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева напомнила, что Лерчек борется с тяжелейшим заболеванием. Она также сообщила, что Чекалина уже погасила ущерб.