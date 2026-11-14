Песков: Путин при помиловании Лерчек руководствовался соображениями гуманности Песков: Путин помиловал Лерчек исключительно из соображений гуманности

Москва14 ноя Вести.Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, исключительно из соображений гуманности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, блогер нанесла большой экономический ущерб стране, однако Путин принял во внимание ее тяжелую болезнь и несовершеннолетних детей.

При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности сказал Песков

Ранее Лерчек попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Сегодня стало известно, что глава государства подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания.