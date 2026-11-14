Христофору заявил, что Путин выдвинул жесткие условия заключения мира на Украине Христофору: Путин выдвинул жесткие условия урегулирования на Украине

Москва14 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и эмиссаром Джаредом Кушнером выдвинул жесткие, но рациональные условия урегулирования на Украине. Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

Он добавил, что условия выглядят жесткими лишь для Запада, а для Москвы они рациональны.

Условия, выдвинутые Путиным в ходе встречи с американскими представителями Кушнером и Уиткоффом, оказались крайне жесткими сказал Христофору в эфире YouTube-канала

Накануне стало известно, что Уиткофф и Кушнер проинформировали представителей европейских стран и Евросоюза об итогах переговоров с российским лидером.

Между тем журналист ИС "Вести" Александр Христенко обратил внимание, что спецпосланник президента США вел себя необычно после переговоров в Кремле, выразив готовность ответить на вопросы прессы. Он подчеркнул, что такого раньше не было.