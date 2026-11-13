Туск: Уиткофф и Кушнер сообщили европейцам об итогах переговоров с Путиным

Уиткофф и Кушнер рассказали европейским лидерам об итогах встречи с Путиным Туск: Уиткофф и Кушнер сообщили европейцам об итогах переговоров с Путиным

Москва13 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер проинформировали представителей европейских стран и Евросоюза об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

По его словам, встреча состоялась поздно вечером 12 ноября на военном аэродроме в Дублине.

Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве написал Туск

Таким образом, в обсуждении приняли участие представители шести государств и институтов Евросоюза.

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил журналистам в Дублине, что прошедшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным были "продуктивными и подробными".