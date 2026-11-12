Дмитриев назвал важным диалог о будущей системе безопасности в Европе Дмитриев отметил важность диалога о будущей системе безопасности в Европе

Москва12 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает важным обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Об этом он сообщил журналистам.

12 ноября американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча российского лидера с переговорщиками США в Кремле длилась более двух часов.

Дмитриев, который также присутствовал на переговорах, отметил значимость гуманитарных результатов встречи.

Действительно очень важный визит и очень важно, что идет разговор о европейской системе безопасности, и, соответственно, идет очень важный диалог и также очень важные гуманитарные достижения, о которых коллеги сказали отметил глава РФПИ

После встречи Уиткофф заявил о намерении проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского о ее итогах и попытаться убедить его продолжить работу над одним из предложенных вариантов урегулирования конфликта.