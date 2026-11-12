Москва12 нояВести.Настроение у спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным позитивное. Об этом заявил, отвечая на вопрос ИС "Вести", спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. Во Внуково их встретил Дмитриев, после чего они направились в отель Four Seasons.
Позитивноеответил Дмитриев на вопрос журналистов, какое настроение у переговорщиков
12 ноября Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Путиным, в ходе которой стороны обсудят вопросы урегулирования конфликта на Украине. После Москвы американцы намерены в Ирландию для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.