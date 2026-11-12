В Москве пройдет встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером: главное Путин проведет в Москве встречу со спецпосланниками президента США

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в четверг, 12 ноября, примет в Москве двух спецпосланников американского лидера — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, добавив, что разговор намечен на первую половину дня.

В российскую столицу Уиткофф и Кушнер прибудут из Абу-Даби, где на протяжении двух дней проходили трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины.

Подводя итоги, Кушнер рассказал, что вместе с Уиткоффом направляется в Россию на встречу с Путиным, чтобы попытаться "продвинуться по ряду направлений".

Отдельно он остановился на инициативе привлечь европейцев к обсуждению вариантов урегулирования на Украине, однако выразил сомнение, что Европа сумеет выработать консолидированную позицию.

Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" уточнил, что американские спецпредставители едут в Москву, чтобы "пробрифинговать" российского лидера по итогам переговоров в Абу-Даби.

Министр обратил внимание, что Уиткофф и Кушнер подходят к делу содержательно — в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, который, "постоянно играет в какие-то свои собственные игры.

Возглавлявший российскую делегацию в ОАЭ помощник президента РФ Владимир Мединский назвал центральной темой консультаций архитектуру европейской безопасности.

Кроме того, он сообщил о договоренности провести новый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, его конкретные параметры могут быть объявлены в ближайшее время.

Завершив переговоры с Путиным, Уиткофф и Кушнер вылетят в Дублин, где у них запланирована встреча с Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин при необходимости встретится с российской делегацией, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби. Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент в любом случае получит полный доклад об их итогах.