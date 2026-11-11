Москва11 нояВести.Президент России Владимир Путин в случае необходимости встретится с российской делегацией, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби, но в любом случае получит полный доклад, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос, планируется ли встреча Путина с российскими переговорщиками по их возвращении в Москву.
Если он посчитает необходимымсказал представитель Кремля
Песков отметил, что Путин в любом случае получит полноценный отчет о переговорах.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности.
Как рассказал на итоговой пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", а диалог будет продолжен. Представители Европы за стол переговоров не попали.