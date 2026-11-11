Песков: после переговоров в ОАЭ пока нет видения, как общаться с европейцами

Песков: после Абу-Даби пока нет видения, как общаться с европейцами Песков: после переговоров в ОАЭ пока нет видения, как общаться с европейцами

Москва11 ноя Вести.После переговоров в Абу-Даби пока нет видения, в каком формате будет строиться общение с европейцами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести".

Пока никаких никакого видения этого нет. Конечно, на каком-то этапе наверняка об этом может пойти речь, но в настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку сказал Песков

Ранее глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что европейцы смогут стать участниками переговоров по Украине, как только у них проснется совесть.