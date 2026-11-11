Мединский: ЕС станет участником переговоров, как только у них проснется совесть

Мединский рассказал, при каких условиях ЕС сможет принять участие в переговорах Мединский: ЕС станет участником переговоров, как только у них проснется совесть

Москва11 ноя Вести.Европейцы смогут стать участниками переговоров по Украине, как только у них проснется совесть. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби помощник президента РФ Владимир Мединский.

Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участниками группового обмана украинского народа и фактически соучастниками гибели мирного населения сказал Мединский

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились 11 ноября. Представители европейских стран прибыли в столицу ОАЭ, но не были допущены за стол переговоров. При этом они проводили консультации с делегацией Украины вне трехсторонних встреч.