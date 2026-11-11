Рябков: после переговоров в Абу-Даби есть основа для дальнейшей работы

Рябков назвал итог переговоров в Абу-Даби Рябков: после переговоров в Абу-Даби есть основа для дальнейшей работы

Москва11 ноя Вести.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал один из итогов трехсторонних переговоров меджу Россией, США и Украиной в Абу-Даби. По его словам, есть основа для дальнейшей работы.

В принципе есть основа для дальнейшей работы сказал он журналистам после встречи

Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Второй день переговоров прошел за закрытыми дверями без участия прессы и продлился чуть менее 2 часов.