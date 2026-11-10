Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и содержательными

Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и содержательными

Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский оценил итоги переговоров в Абу-Даби, назвав их "конструктивными и довольно содержательными". Об этом он сообщил после доклада украинской делегации, его комментарий приводят украинские СМИ.

По словам Зеленского, участники встречи обсудили возможные гуманитарные меры, включая освобождение пленных, которое Киев считает приоритетной задачей.

Подробно обсуждали содержание гарантий безопасности Украины и основу их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны заявил Зеленский

Кроме того, на переговорах рассматривалась необходимость мер по деэскалации.

Переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования стартовали в Абу-Даби во вторник, 10 ноября. Как сообщал источник ИС "Вести", они и продолжатся и в среду, 11 ноября.