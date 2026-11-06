В офисе Зеленского раскрыли позицию Украины перед переговорами с РФ и США Лещенко: Киев в Абу-Даби намерен предложить прекращение огня по линии фронта

Москва6 ноя Вести.Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби намерена предложить прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. Об этом заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Украина предлагает прекратить войну на справедливых условиях, то есть остановка фронта там, где сейчас происходят боевые столкновения, без каких-либо уступок украинской землей заявил он

По словам Лещенко, Киев также готов обсуждать секторальное прекращение огня, в частности в энергетической сфере. Среди других возможных тем - разблокирование черноморских портов и организация встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Возглавлять переговорную группу по-прежнему будет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к перемирию направлены не на долгосрочное урегулирование, а на возможность дать ВСУ передышку. По его словам, Москва не раз убеждалась в бессмысленности таких инициатив.