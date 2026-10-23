Песков об участии ЕС в переговорах: встреча в ОАЭ будет трехсторонней

Встреча в Абу-Даби пройдет в трехстороннем формате без представителей ЕС Песков об участии ЕС в переговорах: встреча в ОАЭ будет трехсторонней

Москва23 окт Вести.Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланированы в трехстороннем формате. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о возможности расширения состава участников переговоров до четырех сторон.

Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры … будут в трехстороннем формате сказал он

Комментируя перспективы назначения специального представителя Евросоюза для участия в контактах по Украине, Песков отметил, что целесообразность такого шага будет зависеть от позиции самого объединения.

Новый раунд переговоров по мирному урегулированию запланирован на первую половину ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Встреча пройдет с участием России, США и Украины.

Ранее Песков подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин определит состав российской делегации, пока решение не принято.