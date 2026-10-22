Москва22 октВести.Президент России Владимир Путин определит состав российской делегации для участия в новом раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что соответствующее решение пока не принято.
Что касается состава группы переговорщиков — это будет решением президента, и пока оно не принятосказал он
По его словам, конкретных планов встречи Путина с представителями российской переговорной группы на данный момент также нет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил проведение следующего раунда переговоров России, США и Украины в середине ноября. Он уточнил, что в качестве возможной площадки для встречи рассматривается Абу-Даби.