Кремль пока не определил состав делегации на переговоры с США и Украиной

Песков сообщил, что Путин пока не выбрал участников встречи с США и Украиной Кремль пока не определил состав делегации на переговоры с США и Украиной

Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин определит состав российской делегации для участия в новом раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что соответствующее решение пока не принято.

Что касается состава группы переговорщиков — это будет решением президента, и пока оно не принято сказал он

По его словам, конкретных планов встречи Путина с представителями российской переговорной группы на данный момент также нет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил проведение следующего раунда переговоров России, США и Украины в середине ноября. Он уточнил, что в качестве возможной площадки для встречи рассматривается Абу-Даби.