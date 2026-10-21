Ушаков: новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби

Ушаков назвал место, где может пройти новый раунд переговоров РФ, США и Украины Ушаков: новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти в Абу-Даби

Москва21 окт Вести.Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом в комментарии для ИС "Вести" сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября сказал он

Кто конкретно полетит на переговоры, еще не определено. Решение примет президент, добавил Ушаков.

Переговоры, по его словам, пройдут на экспертном уровне, как и на прошлых встречах. Тогда участвовали, в частности, помощник президента России Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Главной темой нового раунда переговоров станут вопросы обеспечения безопасности России и Украины уже после завершения конфликта.