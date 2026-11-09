Стало известно, как ОАЭ проведут трехстороннюю встречу России, США и Украины Представители ОАЭ обеспечат гибкий ход встречи на переговорах в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Представители ОАЭ создадут все условия для обеспечения гибкого хода встречи на переговорах с участием России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается присутствие специализированной эмиратской группы для оказания политической и логистической поддержки, а также содействия дипломатическому процессу, чтобы обеспечить гибкий ход встречи заявил собеседник агентства

По словам информатора, ключевая роль столицы ОАЭ не в том, чтобы предоставить новые политические гарантии, а в том, чтобы создать надежную дипломатическую среду и безопасное пространство для диалога.

Делегации России и Украины встретятся при посредничестве США для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Переговоры пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Руководителем украинской делегации назначен глава Службы внешней разведки страны Рустем Умеров.