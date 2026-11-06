Путин подтвердил, что переговоры по Украине в Абу-Даби начнутся 10 ноября

Путин подтвердил дату начала переговоров России, США и Украины в ОАЭ Путин подтвердил, что переговоры по Украине в Абу-Даби начнутся 10 ноября

Москва6 ноя Вести.Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта должны начаться во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства в начале совещания призвал до основной темы обсудить предстоящую встречу.

На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах сказал российский лидер

Путин также выразил признательность руководству ОАЭ за содействие в организации переговорного процесса и поиске путей урегулирования украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем предстоящей встречи станут вопросы по взаимным гарантиям безопасности. Он также подчеркнул, что принцип неделимости безопасности остается одним из основных положений для Москвы.