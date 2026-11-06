Путин провел совещание с Совбезом по продовольственной безопасности и Украине

Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби Путин провел совещание с Совбезом по продовольственной безопасности и Украине

Москва6 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Основной темой встречи стало укрепление продовольственной безопасности страны, однако в начале заседания глава государства предложил обсудить предстоящие трехсторонние переговоры по Украине. Он напомнил, что переговоры должны начаться во вторник, 10 ноября.

Я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем и к основной теме нашего совещания сказал Путин

Российский лидер также поблагодарил руководство Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в поиске путей урегулирования украинского конфликта. По словам Путина, ОАЭ последовательно помогают не только в организации переговорного процесса, но и в решении гуманитарных вопросов, включая проведение обменов.

Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 23 октября. Тогда обсуждались меры противодействия попыткам иностранного влияния на российскую молодежь.