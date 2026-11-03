Песков: в ОАЭ будут обсуждаться гарантии безопасности, они должны быть взаимны

Песков назвал взаимные гарантии безопасности одной из тем переговоров в Абу-Даби Песков: в ОАЭ будут обсуждаться гарантии безопасности, они должны быть взаимны

Москва3 ноя Вести.Одной из тем переговоров в Абу-Даби станут вопросы, связанные с взаимными гарантиями безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью ИС "Вести".

Песков подчеркнул, что принцип неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет другой, остается одним из ключевых положений российской позиции.

Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными сказал он

При этом пресс-секретарь президента отказался раскрывать подробности предстоящего обсуждения, отметив, что конкретные вопросы должны рассматриваться в закрытом формате.

Ранее Песков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.