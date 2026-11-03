Москва3 нояВести.США выступят посредником на переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби, в ходе которых стороны обсудят деэскалацию и безопасность в регионе после завершения конфликта, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.
Переговоры пройдут 10–11 ноября, уточнил Уиткофф.
Обсуждения сосредоточат на договоренностях в области безопасности на послевоенный период, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах на пути к мируотметил Уиткофф
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в прежнем формате.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что процесс согласования даты трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта проходит без трудностей.