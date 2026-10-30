Песков заявил об отсутствии сложностей с датой трехсторонней встречи по Украине

Песков отверг наличие трудностей с согласованием даты трехсторонних переговоров Песков заявил об отсутствии сложностей с датой трехсторонней встречи по Украине

Москва30 окт Вести.Процесс согласования даты трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта проходит без трудностей.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Российской газете".

Нет ответило он на вопрос о наличии препятствий при определении сроков проведения встречи

Представитель Кремля уточнил, что консультации по календарному графику будущих трехсторонних контактов в настоящее время продолжаются.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября. Он также отметил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее.