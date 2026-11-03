Москва3 нояВести.США выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.
США продвигают предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, отметил Уиткофф.
США выступят посредником на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Дабиуточнил Уиткофф
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трехсторонние переговоры по украинскому вопросу не предусматривают участия в них Евросоюза (ЕС).
Песков подчеркнул, что Кремль сообщит о дате переговоров, когда ее определят.