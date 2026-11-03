Уиткофф: переговоры с участием России, США и Украины пройдут 10-11 ноября

Уиткофф: переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби Уиткофф: переговоры с участием России, США и Украины пройдут 10-11 ноября

Москва3 ноя Вести.США выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.

США продвигают предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, отметил Уиткофф.

США выступят посредником на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби уточнил Уиткофф

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трехсторонние переговоры по украинскому вопросу не предусматривают участия в них Евросоюза (ЕС).

Песков подчеркнул, что Кремль сообщит о дате переговоров, когда ее определят.