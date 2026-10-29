Песков: трехсторонние переговоры по Украине не предусматривают участия ЕС Песков: переговоры по Украине не предусматривают участия ЕС

Москва29 окт Вести.Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу не предусматривают участия Евросоюза (ЕС), заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры, предварительно, состоятся в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более, что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции сказал Песков

27 октября состоялись телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В канцелярии Стубба проинформировали, что звонок был связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби.