Хегсет уволил главного стратега Пентагона на фоне возможных ударов по Ирану

В США уволили главного стратега Пентагона на фоне возможных ударов по Ирану Хегсет уволил главного стратега Пентагона на фоне возможных ударов по Ирану

Москва29 окт Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил генерал-лейтенанта Бретта Сильвию от должности в Объединенном комитете начальников штабов США на фоне возможного возобновления американских ударов по Ирану. Об этом сообщил журнал Atlantic со ссылкой на источники.

Уточняется, что никаких объяснений этого решения предоставлено не было.

Генерал-лейтенант армии США Бретт Сильвия был уволен из Объединенного комитета начальников штабов. … Это произошло в крайне неблагоприятный момент, учитывая, что президент [США Дональд] Трамп, возможно, планирует возобновить войну против Ирана говорится в материале

Источники издания утверждают, что поводом для увольнения генерала стала потеря доверия со стороны Хегсета. При этом преемник Сильвии пока не назначен.

Накануне портал Axios написал, что Соединенные Штаты и Израиль подготовили сценарий возобновления ударов по Исламской Республике. Он, как ожидается, включает в себя неделю массированных ударов по иранскому руководству, объектам энергетического, ядерного и инфраструктурного секторов.

Между тем Трамп заявил, что Вашингтон собирается очень быстро добиться завершения войны с Тегераном.