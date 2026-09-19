Москва19 сен Вести.В Конгрессе Соединенных Штатов нарастает недовольство из-за решений главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание напомнило о том, что ранее на этой неделе Хегсет оказался в шаге от того, чтобы палата представителей провела голосование по его импичменту. Однако шефу Пентагона удалось его избежать благодаря решению спикера нижней палаты Майка Джонсона отправить конгрессменов на перерыв, который завершится уже после промежуточных выборов 3 ноября.

Этот скандал подчеркнул падение поддержки Хегсета в Конгрессе и растущую критику со стороны законодателей в адрес главы Пентагона за политизацию армии путем увольнения высокопоставленных генералов и крестового похода против "прогрессивной идеологии", при этом руководя все более непопулярной войной, для которой до сих пор отсутствует четкая стратегия выхода сказано в публикации

При этом в адрес Хегсета также звучат обвинения в том, что тот "подорвал командование армии, допустил сокращение запасов критически важных боеприпасов и руководил операциями, которые истощили американские вооруженные силы в войне с Ираном".