Москва19 сенВести.В Конгрессе Соединенных Штатов нарастает недовольство из-за решений главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Издание напомнило о том, что ранее на этой неделе Хегсет оказался в шаге от того, чтобы палата представителей провела голосование по его импичменту. Однако шефу Пентагона удалось его избежать благодаря решению спикера нижней палаты Майка Джонсона отправить конгрессменов на перерыв, который завершится уже после промежуточных выборов 3 ноября.
Этот скандал подчеркнул падение поддержки Хегсета в Конгрессе и растущую критику со стороны законодателей в адрес главы Пентагона за политизацию армии путем увольнения высокопоставленных генералов и крестового похода против "прогрессивной идеологии", при этом руководя все более непопулярной войной, для которой до сих пор отсутствует четкая стратегия выходасказано в публикации
При этом в адрес Хегсета также звучат обвинения в том, что тот "подорвал командование армии, допустил сокращение запасов критически важных боеприпасов и руководил операциями, которые истощили американские вооруженные силы в войне с Ираном".
Еще одним свидетельством ухудшения его отношений с Капитолием является жесткое противодействие в возглавляемом республиканцами комитете сената по вооруженным силам кандидатуре Шона Парнелла на пост министра сухопутных войск, выдвигаемого Хегсетом. Сотрудники аппарата конгресса дали понять представителям Пентагона, что Хегсету придется подыскать другую кандидатурупишет издание