Шеф Пентагона обвинил американские СМИ в госизмене из-за статей о войне с Ираном

Глава Пентагона назвал журналистов предателями за освещение войны США с Ираном Шеф Пентагона обвинил американские СМИ в госизмене из-за статей о войне с Ираном

Москва1 окт Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет раскритиковал американские СМИ за то, как они освещали конфликт США с Ираном. В ходе выступления на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния) он назвал их публикацией госизменой, а журналистов – предателями.

По словам Хегсета, своими статьями на тему конфликта, СМИ США раскрывают противнику планы Пентагона и ставят под угрозу жизни американских военных.

Свободная пресса, конечно, важна, но предвзятый активизм, целенаправленно порочащий военнослужащих и выполняемую ими историческую миссию, является принципиально антиамериканским. Это отвратительно. Это государственная измена. На самом деле, это предательство сказал шеф Пентагона

Ранее Хегсет раскритиковал газету The Washington Post, написавшую и занижении официальных данных о потерях ВС США в конфликте с Ираном. Министр это утверждение решительно опроверг утверждение.