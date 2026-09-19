WP утверждает, что данные о занижении числа потерь США в войне с Ираном точны

WP: информация о занижении числа американских потерь в конфликте с Ираном верна WP утверждает, что данные о занижении числа потерь США в войне с Ираном точны

Москва19 сен Вести.Издание The Washington Post (WP) утверждает, что предоставленные им сведения о занижении Пентагоном официальных данных о потерях личного состава американских военнослужащих в войне против Ирана соответствуют действительности.

Мы подтверждаем достоверность этого эксклюзивного материала, основанного на сведениях, полученных от американских чиновников, знакомых с внутренними данными Пентагона о числе потерь. Как отмечалось в нашей публикации, Пентагон отказался отвечать на вопрос The Washington Post о расхождениях в данных о количестве потерь говорится в заявлении пресс-службы газеты в соцсети X

Эта публикация стала ответом на слова шефа Пентагона Пита Хегсета, ранее назвавшего сведения газеты фейком и ложью, вызывающими отвращение. Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих выше официальных данных и составляет как минимум 22, а не 18 человек.