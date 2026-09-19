Хегсет: данные о потерях США в войне с Ираном не занижаются

Хегсет опроверг утверждение о занижении данных о потерях США в войне с Ираном Хегсет: данные о потерях США в войне с Ираном не занижаются

Москва19 сен Вести.Министр обороны США Пит Хегсет решительно опроверг утверждение о том, что официальные данные о потерях личного состава американских военнослужащих в конфликте с Ираном занижаются.

Это фейк, это отвратительно. Полная ложь. Позор газете The Washington Post написал шеф Пентагона на своей странице в социальной сети X

Речь шла о публикации в издании The Washington Post, где со ссылкой на неназванные источники сообщалось, что количество погибших в ходе операции против Ирана военнослужащих США выше официальных данных и составляет как минимум 22, а не 18 человек.

Хегсет добавил, что The Washington Post "хуже, чем иранские государственные СМИ".

Ранее генеральный инспектор ВС США в официальном отчете Конгрессу сообщил, что война с Ираном обошлась бюджету США более чем в $33 млрд. При этом большая часть средств – $22,3 млрд – была потрачена на боеприпасы.

Однако еще в июле Хегсет заявлял, что затраты США на проведение военной операции против Ирана составили к тому моменту порядка $37,5 млрд.