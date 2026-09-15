В США рассказали, во сколько Вашингтону обошлась война с Ираном Пентагон: война в Иране обошлась США в 33,4 млрд долларов

Москва15 сен Вести.Война с Ираном обошлась бюджету США более чем в 33 миллиарда долларов. Об этом сообщил генеральный инспектор ВС страны в официальном отчете Конгрессу, передает CBS News.

В... отчете для Конгресса инспектор сообщил, что с 28 февраля по 30 июня операция "Эпическая ярость" (Operation Epic Fury) обошлась примерно в 33,4 миллиарда долларов говорится в публикации телеканала

Уточняется, что большая часть средств – 22,3 миллиарда долларов – была потрачена на боеприпасы. При этом не учитывались сотни миллионов долларов, потраченные другими ведомствами на эвакуацию людей с Ближнего Востока и восстановление дипломатических объектов, пострадавших от ударов Ирана.

Однако еще в июле американский военный министр Пит Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против Ирана составили к тому моменту порядка $37,5 млрд.

По информации Reuters, затраты только на первые шесть дней войны администрация Трампа оценила как минимум в 11,3 миллиарда долларов.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам; конфликт продолжается.