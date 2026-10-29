Ночная атака БПЛА ВСУ на Москву стала одной из крупнейших с начала 2026 года

В ночь на 29 октября произошла одна из крупнейших атак БПЛА на Москву Ночная атака БПЛА ВСУ на Москву стала одной из крупнейших с начала 2026 года

Москва29 окт Вести.Атака украинских беспилотников на Москву в ночь с 28 на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала года. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 20.30 среды, 28 октября, по 7.00 четверга, 29 октября, зафиксировали 613 беспилотников противника, летевших в сторону Московского региона. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, однако 231 дрон удалось ликвидировать только на подлете к Москве.

Самая масштабная атака БПЛА ВСУ на столицу в этом году произошла в ночь с 19 на 20 сентября. Тогда силы ПВО сбили более 1,6 тысячи дронов, из них 450 – на подлете к Москве.

Также серьезной была атака с 21 на 22 октября. В сторону Московского региона летели 630 беспилотников, 163 из которых ликвидировали на подлете к столице.