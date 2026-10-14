Атака БПЛА ВСУ на Москву стала одной из самых массированных с начала осени

Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала осени Атака БПЛА ВСУ на Москву стала одной из самых массированных с начала осени

Москва14 окт Вести.Минувшим вечером и ночью ВСУ атаковали Московский регион 493 БПЛА. Это стало одной из самых массированных атак с начала осени.

Ранее об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что цели были поражены с 20.30 13 октября до 7.00 14 октября.

Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах говорится в заявлении

Вечером и утром 13 октября Московский регион пережил одну из крупнейших атак с начала года. В сторону Москвы и Подмосковья летели 417 дронов, из них 65 уничтожили на подлете к столице.

Самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву а и Подмосковье отражена в ночь на 20 сентября. Тогда Собянин назвал ее беспрецедентной: было перехвачено более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них сбили на подлете к столице.

В результате удара никто не погиб, несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, один беспилотник попал в жилой дом.