Москва29 окт Вести.Россия готова к решительному ответу в случае агрессии со стороны европейских стран. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Если страны Европы решатся на агрессивные действия, рассчитывая при этом на украинский сценарий, они глубоко ошибаются, предупредил Соловьёв

Если какие-то европейские безумцы думают, что они сейчас полезут танковыми колоннами на Россию, они не понимают, как мы их будем встречать. Это большая проблема, потому что война на Украине носит характер гражданской войны и специальной военной операции. А если мы, например, сейчас поставим задачу, мы можем до Киева-то дойти за день… Мы заедем на Крещатик (центральная улица Киева - прим. ред.), от которого останется только радиоактивная пыль, и поставим флаг, но эта картина страшная, само произношение этих слов уже вызывает чувство ужаса, потому что мы говорим о матери городов русских. Но не вызывает никакого ужаса, если мы говорим о Варшаве, о Берлине, о Брюсселе, о Париже. Поэтому, если они решили дернуться и они считают, что мы с ним будем воевать так, как мы воюем с украинцами, они глубоко заблуждаются, о чем им не раз говорили на самых разных уровнях предупредил Соловьёв

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия получает все больше свидетельств того, что Евросоюз системно готовится к войне. В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале на платформе MAX написал, что Россия способна защитить себя и свидетельство тому - российская наука и промышленность, которые создают образцы вооружений, не имеющих аналогов в мире.