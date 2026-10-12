Медведев: Россия способна создавать образцы вооружений, которым нет аналогов Медведев: РФ способна создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире

Москва12 окт Вести.Российская наука и промышленность способны создавать образцы вооружений, не имеющих аналогов в мире. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале на платформе MAX.

12 октября Медведев сообщил о рабочей поездке в Южный федеральный округ. Он напомнил, что неделю назад во время учений "Центр-2026" президенту России Владимиру Путину представили ряд изделий российской оборонной промышленности.

Результаты сегодняшних испытаний в целом показывают, что наша наука, наша промышленность способны создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире сказал Медведев на опубликованном видео

По словам Медведева, работа по совершенствованию перспективных образцов вооружений продолжается. Речь идет, в частности, об управляемых реактивных снарядах, дальнобойных артиллерийских и барражирующих боеприпасах, беспилотных летательных аппаратах, а также средствах противодействия дронам и защиты объектов.

Медведев также сообщил, что точность и дальность поражения таких средств постоянно повышаются. По его словам, это создает дополнительные возможности для поражения объектов противника в глубине обороны.

Он уточнил, что сейчас задача заключается в том, чтобы как можно быстрее наладить серийный выпуск и поставку таких современных вооружений в войска.