Москва12 октВести.Повышение точности и дальности отечественных средств поражения открывает новые возможности для уничтожения военных объектов в глубоком тылу противника. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
На это Медведев указал во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.
Точность и дальность поражения постоянно повышаютсяподчеркнул Медведев в своем канале в мессенджере MAX
Зампред Совбеза отметил, что качественное совершенствование военной техники позволяет эффективнее решать задачи в ходе специальной военной операции.
Ранее Медведев заявил, что российская оборонная промышленность способна создавать перспективные образцы вооружений, которые не имеют мировых аналогов.