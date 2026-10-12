Медведев заявил о повышении точности и дальности российского оружия Медведев: точность и дальность российских вооружений растет

Москва12 окт Вести.Повышение точности и дальности отечественных средств поражения открывает новые возможности для уничтожения военных объектов в глубоком тылу противника. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На это Медведев указал во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.

Точность и дальность поражения постоянно повышаются подчеркнул Медведев в своем канале в мессенджере MAX

Зампред Совбеза отметил, что качественное совершенствование военной техники позволяет эффективнее решать задачи в ходе специальной военной операции.

Ранее Медведев заявил, что российская оборонная промышленность способна создавать перспективные образцы вооружений, которые не имеют мировых аналогов.