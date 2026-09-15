Москва15 сен Вести.России необходимо как можно быстрее внедрять инновации в сфере технологий, чтобы обеспечить свое лидерство. Об этом зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии.

Государственный деятель обратил внимание на то, что скорость внедрения решений имеет ключевое значение для технологического лидерства.

Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям в деньгах, производительности, во времени, да иногда даже и здоровье пояснил Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза отметил, что технологическое лидерство — важнейшее условие суверенитета России. Это направление требует эффективного управленческого подхода, подчеркнул Медведев.

Также председатель "Единой России" отметил роль Сколково в экономическом развитии государства.

Центр создавался как экосистема инноваций, которая объединит необходимые компетенции и инфраструктуру, разработчиков и инвесторов. Роль Сколково в экономическом развитии страны возрастает, на эту тему принимаются новые документы, включая недавний указ президента по формированию попечительского совета Сколково отметил Медведев

Зампред Совбеза уверен, что "Единая Россия" сможет достичь результата, если объединит профессионалов и институты. Кроме того, необходимо обеспечение соответствующих законодательных решений на федеральном и региональном уровнях.

Ранее Дмитрий Медведев указал на то, что странам мира следовало бы договориться о регулировании искусственного интеллекта.