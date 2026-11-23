Москва23 ноя Вести.Остановить распространение ядерного оружия по Земле фактически невозможно, поскольку государства опираются на свое законное право на самосохранение. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права".

Он указал на баланс прав участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), где ядерные державы подтверждают правомерность обладания ЯО, а неядерные – отказываются от него и соглашаются на гарантии МАГАТЭ.

Этот баланс был достигнут именно на определенном этапе, поскольку последующее развитие событий доказало очевидную бесперспективность остановить распространение ядерного оружия по карте мира подчеркнул Медведев

Зампред Совета безопасности также напомнил, что у государств есть "право на самосохранение", в силу которого страны будут стремиться обладать ядерным зонтиком, независимо от того, какую риторику они использовали.

Ведь очевидно, что никакими рациональными причинами невозможно объяснить, почему Израиль имеет первородное право на обладание ядерным оружием. А при этом Тегеран такой привилегией не наделен привел он пример

Медведев также допустил упреждающий ядерный удар, если Россия будет атакована.