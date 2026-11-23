Медведев: НАТО уже подводила к ядерной черте, но РФ ударит, только все оценив

Медведев заявил, что Киев и НАТО уже создавали условия для ядерного удара Медведев: НАТО уже подводила к ядерной черте, но РФ ударит, только все оценив

Москва23 ноя Вести.Формально Украина и страны НАТО уже создавали ситуации, при которых РФ допускает возможность ядерного удара. Однако в Москве, прежде чем принять такое решение, проводят комплексную оценку соразмерности причиненного вреда ответным мерам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права".

Формально в ряде случаев коллективно противостоящая нам сторона (Украина, страны НАТО и ряд западных стран, которые не входят в блок) уже создавала ситуации, при которых Россия допускает нанесение ядерного удара отметил Медведев

В то же время, указал он, президент РФ при принятии подобных решений "всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов, соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами".

При этом Медведев допустил упреждающий ядерный удар, если Россия будет атакована.