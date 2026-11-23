Москва23 ноя Вести.Открытые или скрытые поставки ядерного оружия киевскому режиму со стороны Запада могут вынудить Россию применить такое оружие на опережение, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

[Хотя ядерная доктрина РФ] не предполагает напрямую превентивного применения ядерного оружия, надлежит прийти к выводу, что поставки (открытые или тайные) Западом ядерного оружия киевскому режиму могут вынудить Россию на принятие упреждающего решения для нейтрализации этой опасности написал он

Соответствующее заявление содержится в статье Медведева "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности", опубликованной в "Московском журнале международного права" 23 ноября.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов назвал недопустимым шагом, выходящим за все существующие рамки, гипотетическую передачу Украине компонентов ядерного оружия. Он выступил с таким заявлением на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в апреле этого года. По словам дипломата, определенные политические силы в Париже и Лондоне прорабатывали идею предоставления Киеву элементов ядерного арсенала.