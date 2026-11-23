Медведев назвал условие для упреждающего ядерного удара Медведев: РФ допускает упреждающий ядерный удар при угрозе существованию страны

Москва23 ноя Вести.Россия может нанести упреждающий ядерный удар в случае массированного применения противником неядерных средств нападения, способного привести к масштабным катастрофам. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в статье для "Московского журнала международного права".

В публикации "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" Медведев обратил внимание на положения российской ядерной доктрины.

По его словам, создание военных угроз России, в том числе посредством массированного применения неядерных средств воздушно-космического нападения, способных вызвать техногенные, экологические или социальные катастрофы, фактически ставит вопрос об упреждающем применении ядерного оружия.

Иными словами, в основах фактически допускается нанесение превентивного ядерного удара, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства или нашей стране причинен неприемлемый ущерб подчеркнул зампред Совбеза РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае прямой агрессии со стороны объединенных сил Запада будет вынуждена задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств, включая уникальные конкурентные преимущества.