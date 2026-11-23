Медведев: РФ не применила ядерное оружие на СВО из-за отсутствия необходимости Медведев: РФ не применила ядерное оружие на СВО из-за отсутствия прямой нужды

Москва23 ноя Вести.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не использовала ядерное оружие во время спецоперации (СВО) в связи с отсутствием необходимости такого шага.

В своей статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права" он написал, что глава российского государства при принятии решения о применении ядерного оружия "всегда руководствуется комплексным анализом" всех факторов, а также учитывает соразмерность между реальным вредом и ответными мерами.

Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие написал зампредседателя Совбеза

Вместе с тем в своей статье он также заявил, в частности, что остановить распространение ядерного оружия по Земле невозможно.