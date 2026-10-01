Москва1 окт Вести.Российская Федерация не намерена использовать ядерное оружие. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Интерфакс.

Представителя Кремля спросили, не означает ли регулярное фигурирование в российской риторике тематики атомного оружия того, что Москва размышляет о его применении.

Нет ответил Песков

Помощник главы государства подчеркнул, что в Европе истерически полагают, будто Россия планирует использовать ядерное оружие.

Мы призываем их воздерживаться от эмоций и объективно взглянуть на ситуацию заявил Песков

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием.