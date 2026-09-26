Гендир Росатома Лихачев: мы никогда никому не угрожали ядерным оружием

Лихачев заявил, что РФ никогда никому не угрожала ядерным оружием Гендир Росатома Лихачев: мы никогда никому не угрожали ядерным оружием

Москва26 сен Вести.Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что влияние России определяется не оружием, а успешным развитием атомных технологий.

Мы никогда не применяли и никому не угрожали ядерным оружием. Но у великой страны должно быть великое влияние. И в этом смысле доброе, такое товарищеское, дружественное, великое влияние нашей страны во многом определяется в том числе и успехом атомного проекта страны-лидера, с которым вместе готовы народы строить светлое будущее заявил Лихачев

Ранее Лихачев подчеркнул, что ядерные технологии укрепляют доверие стран к друг-другу. Он объяснил это международной необходимостью контролировать крайне мощные источники энергии.