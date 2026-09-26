Москва26 сенВести.Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что влияние России определяется не оружием, а успешным развитием атомных технологий.
Мы никогда не применяли и никому не угрожали ядерным оружием. Но у великой страны должно быть великое влияние. И в этом смысле доброе, такое товарищеское, дружественное, великое влияние нашей страны во многом определяется в том числе и успехом атомного проекта страны-лидера, с которым вместе готовы народы строить светлое будущеезаявил Лихачев
Ранее Лихачев подчеркнул, что ядерные технологии укрепляют доверие стран к друг-другу. Он объяснил это международной необходимостью контролировать крайне мощные источники энергии.