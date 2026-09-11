Медведев: темпы комплектования таковы, что в мобилизации нет необходимости

Медведев заявил, что у России нет никакой необходимости в мобилизации Медведев: темпы комплектования таковы, что в мобилизации нет необходимости

Москва11 сен Вести.Темпы комплектования по контракту даже выше границ, которые были запланированы, поэтому у России нет необходимости в проведении мобилизации, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал слухи о необходимости мобилизации в России - враньем, ложью и провокацией.

Могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года сказал он на видео, опубликованном в канале на платформе "Макс"

Он отметил, что слухи о скорой мобилизации в России разжигаются противником в преддверии выборов в Государственную Думу РФ.

Ранее Медведев заявил, что Россия сейчас ведет одновременно три войны: горячую, экономическую и информационную. Он выразил уверенность, что РФ одержит победу как в горячей, так и в экономической войне, а информационную назвал "бесконечной историей".