Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

"Нет никакой необходимости": Медведев о мобилизации в России Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Москва10 сен Вести.Потребности Вооруженных сил (ВС) России полностью обеспечиваются за счет военнослужащих-контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в мобилизации нет. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в интервью газете "Ведомости".

Он также назвал слухи о якобы планируемой осенней мобилизации провокацией и напомнил, что ранее этот вопрос комментировал президент России Владимир Путин.

Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет сказал Медведев

Распространяемые сообщения о возможном проведении осенней мобилизации зампред Совбеза назвал "лживой провокацией". По его словам, такие заявления исходят от украинских властей, которые испытывают "дефицит людских ресурсов".

Ранее в Госдуме отметили, что Россия сейчас не нуждается в проведении мобилизации, поскольку армия укомплектована, а военная доктрина основана не на количестве людей, а на умении воевать.