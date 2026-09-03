Путин: вбросы о грядущей мобилизации в РФ – задуманная информационная операция Путин назвал слухи о мобилизации в России задуманной информационной операцией

Москва3 сен Вести.Заявления о предстоящей мобилизации в России являются задуманной информационной операцией, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства указал, что подобная информационная атака обусловлена попыткой повлиять на результаты грядущих выборов в Госдуму. Он заверил, что на сегодняшний день не существует такого сценария, при котором потребовалась бы мобилизация.

Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты, в отличие от того, что делается на Украине сказал Путин

Российский лидер также заявил о нарастающих темпах ежедневного продвижения Вооруженных сил России.