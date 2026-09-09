В Госдуме не увидели необходимости проводить мобилизацию в России Депутат Колесник: в РФ нет необходимости проводить мобилизацию

Москва9 сен Вести.Россия сейчас не нуждается в проведении мобилизации, поскольку армия укомплектована, а военная доктрина основана не на количестве людей, а на умении воевать. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ru".

Как отметил парламентарий, ведение боевых действий происходит не за счет количества людей, а с помощью поддержания боевого духа, качества оружия и работы тыла.

Я думаю, что не будет никакой мобилизации, она сейчас не нужна. Во-первых, хватает войск. Во-вторых, работать же надо кому-то в стране, то есть производить вооружение для ребят и так далее…Это, в общем-то, наша военная доктрина: не числом, а умением воевать высказался Колесник

Депутат привел слова президента РФ Владимира Путина, который говорил об отсутствии в стране планов по мобилизации.

Нет необходимости такой. Еще раз говорю: никакой мобилизации не предусматривается. И президент об этом говорит ровно то же самое. Президент за свои слова отвечает всегда. Так что из этого исход подытожил Колесник

Ранее Владимир Путин указал, что в России контракты подписываются добровольно в отличие от происходящего на Украине. Он также назвал слухи о грядущей мобилизации в РФ задуманной информационной операцией в преддверии выборов в Госдуму.