Медведев: планов по мобилизации в РФ нет

Медведев заявил об отсутствии планов по мобилизации в РФ Медведев: планов по мобилизации в РФ нет

Москва28 авг Вести.У России нет планов по мобилизации, достаточное число людей подписали контракты. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В пятницу от ответил на вопросы участников Фестиваля новых медиа.

Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт сказал Медведев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "информационными утками" заявления о якобы новой волне мобилизации в России. По его словам, подобные слухи распространяются для дестабилизации обстановки в стране.